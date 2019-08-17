لقي، ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثي مرور، الحادث الأول وقع على مستوى الطريق الوطني الرابط بين حاسي بحبح وعين معبد وبالضبط بمنطقة بوظهير خلف مقتل رعيتين صينيتين تبلغان من العمر 38 و 54 سنة و جرح 02 آخرين جروحهم متفاوتة الخطورة اثر انحراف سيارة التي تقلهم، الضحايا يعملون بمصنع الإسمنت بعين الإبل، أما الحادث الثاني فتمثل في اصطدام بين سيارة و جرار بجوار ثكنة الجلفة خلف مقتل شخص و جرح آخر، الضحايا تم نقلهم إلى مستشفي حاسي بحبح، فيما فتح رجال الدرك تحقيقا في أسباب الحادثين.