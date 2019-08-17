شب، زوال اليوم، حريق مهول بغابة كاف الضرسة المحيطة بمدينة تيارت من الجهة الشرقية والقريبة من حي 1900 سكن المعروف محليا بحي "الأتراك"، وتدخلت الحماية المدنية مدعمة بالعتاد لإخماد النيران وتوافد المواطنون إلى مكان الحريق لمساعدة أعوان الإطفاء، استجابة لنداءات استغاثة أطلقها سكان الحي المجاور للغابة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وشعر سكان مدينة تيارت بارتفاع كبير لدرجات الحرارة على غير العادة بسبب هذا الحريق الذي تتواصل عملية إخماده.