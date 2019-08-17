تأسف المدرب الفرنسي لمولوديّة الجزائر، برنار كازوني لعقم خط هجوم فريقه الذي تعثر مساء يوم الجمعة بملعب 5 جويلية أمام جمعية عين مليلة (1-1) لحساب الجولة الأولى للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وصرح كازوني عقب نهاية المباراة قائلا:" لقد خلقنا فرصا عديدة. لقد شكل لاعبونا خطورة كبيرة على المنافس في عدة مناسبات، مع الأسف خانتنا الفعالية. بعد تسجيلنا للهدف الأول كلفنا عدم التركيز هدف تافه، حيث لم يبق أمامنا كثيرا من الوقت لإضافة الهدف الثاني".

ورغم تحقيقها لأحسن عملية استقدام خلال مرحلة الانتقالات الصيفية حسب الملاحظين، فشلت المولوديّة في انطلاقتها هذا الموسم بحضور أكثر من 30 ألف متفرج أمام جمعية عين مليلة التي كانت قادرة على تحقيق المفاجأة والفوز باللقاء الافتتاحي.

وسيواجه العميد يوم الاثنين بملعب عمر حمادي ببولوغين نادي بارادو في مباراة محلية سيكون الضغط كبيرا على رفاق القائد بن دبكة لتعويض الإخفاق الأول وتأكيد مكانتهم كأحد المرشحين لخلافة اتحاد الجزائر في سجل البطولة.

وأضاف كازوني يقول:"علينا تدارك هذا التعثر وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الباك. يجب علينا أن نكون فعلا في المستوى للفوز على تشكيلة شابة تملك عدة مواصفات".

وسجل التقني الفرنسي (57 سنة) عودته على دكة العميد، بعد ما غادرها السنة الماضية باتجاه نادي الخور القطري الذي خاض معه تجربة قصيرة دامت خمسة أشهر.