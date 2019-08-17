تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بوهران اليوم السبت من ضبط 29 مرشحا للهجرة غير الشرعية عن طريق الإبحار السري في عمليتين منفصلتين، حسبما علم لدى هذه الهيئة الأمنية.

وقد تم ضبط هؤلاء الأشخاص على مستوى منطقتين بحريتين شمال غرب رأس فالكون (عين الترك) وكذا شمال ميناء وهران، وفق ما ذكره نفس المصدر.

وتشمل العملية الأولى مجموعة من 12 مرشحا للهجرة غير الشرعية جميعهم جزائريين من بينهم معاق حركيا والذين كانوا على متن قارب مطاطي بمحرك، حيث تم ضبطهم على بعد 11 ميلا شمال-غرب شاطئ رأس فالكون.

وبالنسبة للعملية الثانية، فإن الأمر يتعلق بمجموعة من 17 مرشحا للهجرة غير الشرعية مشكلة من جزائريين اثنين و15 من جنسية مغربية كانوا على متن قارب من البوليستار، حيث تم ضبطهم على بعد 4 أميال بحرية شمال ميناء وهران من قبل حراس السواحل الذين كانوا بصدد القيام بدورية.

وقد تم تسليم هؤلاء المرشحين للهجرة السرية إلى مصالح الدرك الوطني بعد القيام بالإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وفق ما أضافه ذات المصدر.