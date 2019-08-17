أكد المهاجم الجزائري لنادي السد القطري، بغداد بُونجاح، أن فريقه مطالب بمواصلة المشوار القاري بنجاح إثر تحقيقه الهدف الأهم حالياً بالتأهل للدور ربع النهائي لرابطة أبطال آسيا لكرة القدم، عقب تخطي فريق قوي وكبير بحجم الدُحيل القطري (3-1)، ضمن إياب الدور ثمن النهائي.

ليشدّد بطل كأس أمم إفريقيا-2019 رفقة منتخب "مُحاربي الصحراء" بمصر، على ضرورة استكمال المشوار بالمنافسة القارية رفقه السد بنجاح وتكرار إنجاز سنة 2011.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل 1-1، فتأهل السد إلى ربع النهائي بعدما تفوق بواقع 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ليضيف هدّاف دوري نجوم قطر للموسم الفارط (39 هدفاً)، والذي سجل هدفين فقط خلال 8 مباريات له حتى الآن برابطة أبطال آسيا للعام الحالي، بقوله : "المرحلة المُقبلة ستكون أكثر صعوبة، ولكن هناك رغبة كبيرة لدى كل لاعبي الفريق بضرورة استكمال المشوار الآسيوي بنجاح حتى النهاية، وتكرار إنجاز عام 2011 عندما توّج السد بطلاً للقارة".

وتأهل نادي السد إلى الدور ربع النهائي للمنافسة القارية، ليواجه نادي النصر السعودي الذي تغلب بدوره على الوحدة الإماراتي بواقع 4-3 في مجموع المباراتين.