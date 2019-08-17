شب، مساء اليوم السبت، حريق مهول بغابة "كاف السراق" الواقعة إلى الحدود بين بلديتي بوحمدان وبرج صباط بأقصى غربي ڨالمة . وقالت مصادر من الحماية المدنية ومواطنين من عين المكان، أنّ الحريق امتد أوّل الأمر إلى مناطق غابية وأحراش بمشاتي بني أحمد التابعة لبلدية بوحمدان، مخلفا حالة من الهلع لدى سكان المشاتي القريبة منه ومعظمهم مربو مواشي.

وأضافت مصادرنا بأنّ ألسنة اللهب امتدّت إلى غابة جبل كاف السراق، وأنّ الجبل عرف احتراق مساحات معتبرة ، كما أنّ العديد من سكان المشاتي القريبين من الجبل ، عاشوا حالة من الهلع ، وأن سلطات بلدية برج صباط وبوحمدان أطلقتا نداءات تحذيرية للسكان، كما ناشدتهم بالتعاون مع مصالح الإطفاء للتصدي لألسنة اللهب.

ووصفت مصادر إطفائية الحريق بالمهول، ما استدعى تدخل الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية قالمة، وإشراف رئيس الوحدة الرئيسية للحماية المدنية ومحافظ الغابات ومسئولي البلديتين، على عمليات الإطفاء.

وعلمنا من مصادر من الحماية المدنية، بأنّ النيران زحفت على مشتة "لمريج" من بلدية برج صباط، وأنّ الخسائر في الغابة مرشحة لأن تكون كبيرة، في انتظار القيام بعملية الإحصاء لهذه الخسائر، حال الانتهاء من إخماد الحريق نهائيا.

وقد سارعت قوات الإطفاء التابعة للحماية المدنية ومحافظة الغابات ومصالح بلديتي بوحمدان وبرج صباط ومواطنين، إلى التدخل بإطفاء الحريق، حيث تواصلت عمليات التدخل إلى غاية كتابة هذه الأسطر في وقت متأخر من مساء اليوم السبت. وقال مواطنون من بلدية بوحمدان لـ"الخبر" قبل نحو ربع ساعة، أنهم شاهدوا ولأول مرّة طائرة هيليكوبتر تحوم بالجبل المحترق للقيام بالإطفاء، وهو ما يؤكد هول الحريق وجسامة الخسائر.