يتمنى سكان حي النسيم البحري 200 مسكن في بلدية برج البحري بولاية الجزائر أن يستمع إلى ندائهم مسؤولو وعمال شركة رفع النفايات المنزلية ورئيس البلدية ليخلصوهم من معاناة أصبحت تتكرر كل ليلة، ما يمنع عنهم النوم صغارا وكبارا. ويذكر السكان أن هذه المعاناة بدأت منذ عدة أسابيع عندما تم تغيير توقيت رفع القمامة بحي النسيم البحري من ساعات النهار إلى الثانية صباحا، حيث إن دوي محرك شاحنة رفع القمامة لشركة “إكسترا نت” في هذا التوقيت من كل ليلة يقض مضاجعهم، ما جعلهم يتمنون من هؤلاء المسؤولين أن ينظروا بعين الرأفة إلى أطفالهم وشيوخهم ومرضاهم ويعودوا إلى النظام النهاري في رفع القمامة.