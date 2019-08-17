رفع أحد المستثمرين الخواص شكوى إلى المسؤولين المركزيين، يلتمس فيها رفع القيود التي أصبح يلاقيها منذ فترة في إنجاز مشروع سياحي بمنطقة التوسع السياحي “موسكاردة” بمرسى بن مهيدي في ولاية تلمسان، خاصة أنه تحصل على “قرار الاستفادة” العام الماضي، وتبعا لذلك قام بإيداع ملف كامل على مستوى وزارة السياحة. وفي الوقت الذي كان ينتظر حصوله على الاعتماد، “تفاجأ” بقرار إلغاء قرار الاستفادة بمبرر أنه لم يلتزم بإيداع ملفه على مستوى مديرية السياحية، رغم أن لديه كل الإثباتات التي تقر بالتزامه بإيداع الملف كاملا غير منقوص.