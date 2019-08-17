سجلت المديرية المحلية للحماية المدنية اليوم السبت في العديد من مناطق ولاية تيزي وزو حوالي 20حريقا، تمت السيطرة على 15 منها و لا تزال 5 مشتعلة، حسب حصيلة أعدتها ذات المديرية في الساعة السادسة مساء.



وأفاد ذات المصدر أن الحرائق الكبيرة الخمسة التي لا تزال مشتعلة تهدد بعض القرى على غرار بومهالة و زبوج قارة (بلدية سيدي نعمان) و آيت وطاس (بلدية مسوحال) و تمرزوغة (بلدية فريحة) و بوفهيمة (بلدية ذراع الميزان) وآيت عريف بلدية تيرميتين).



وفي هذا الصدد، تم تجنيد جميع وسائل وحدات الحماية المدنية على مستوى الولاية لاسيما الفرقة المتنقلة وكذا دعم بوسائل الوحدة الوطنية للتدخل بالحميز وتلك الخاصة بمحافظة الغابات و المجالس الشعبية البلدية والمواطنين.



و تجدر الإشارة إلى أن أحد أعوان محافظة الغابات قد أصيب بحروق على مستوى يده و ذراعه الأيسر أثناء عمليات الإخماد على مستوى قرية بومهالة بسيدي نعمان، حيث تم نقله إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بذراع بن خدة.



