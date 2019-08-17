سجلت المديرية المحلية للحماية المدنية اليوم السبت في العديد من مناطق ولاية تيزي وزو حوالي 20حريقا, تمت السيطرة على 15 منها و لا تزال 5 مشتعلة, حسب حصيلة أعدتها ذات المديرية في الساعة السادسة مساء.



و أفاد ذات المصدر أن الحرائق الكبيرة الخمسة التي لا تزال مشتعلة تهدد بعض القرى على غرار بومهالة و زبوج قارة (بلدية سيدي نعمان) و آيت وطاس (بلدية مسوحال) و تمرزوغة (بلدية فريحة) و بوفهيمة (بلدية ذراع الميزان) و آيت عريف بلدية تيرميتين).



و في هذا الصدد, تم تجنيد جميع وسائل وحدات الحماية المدنية على مستوى الولاية لاسيما الفرقة المتنقلة و كذا دعم بوسائل الوحدة الوطنية للتدخل بالحميز و تلك الخاصة بمحافظة الغابات و المجالس الشعبية البلدية و المواطنين.



و تجدر الإشارة إلى أن أحد أعوان محافظة الغابات قد أصيب بحروق على مستوى يده و ذراعه الأيسر أثناء عمليات الإخماد على مستوى قرية بومهالة بسيدي نعمان, حيث تم نقله إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بذراع بن خدة.



