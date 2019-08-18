يعيش منذ سهرة أمس أصحاب السيارات الوافدين إلى العاصمة من الجهة الشرقية الأمرين بسبب غلق الطرق المؤدية إليها (العاصمة) من قبل مصالح الأمن تحسبا لمسيرة متقاعدي الجيش، حسب ما تم تداوله.

قال بعض النشطاء أن تنسيقية متقاعدي الجيش كانت تعتزم تنظيم مسيرة إلى العاصمة انطلاقا من الجهة الشرقية، ما دفع بالسلطات ككل مرة، تكون فيه أنباء عن تنظيم مسيرة لهذه الفئة لفرض حصار شبه تام على المداخل الشرقية للعاصمة ما تسبب في اختناقات مرورية ضخمة بدأت سهرة أمس وتستمر إلى غاية كتابه هذه السطور.