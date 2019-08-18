أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس السبت منقبين عن الذهب ومهربين في عمليات مختلفة أنجزتها في ولايات جنوبية واسترجعت معدات التنقيب ومركبات ومواد التفجير وإفشال محاولات للهجرة غير الشرعية .

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته اليوم على موقعها الرسمي أن مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت، يوم 17 أوت 2019 بكل تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام، (63) شخصا وضبطت (04) شاحنات و(09) مركبات رباعية الدفع ودراجتين (02) ناريتين و(1.82) كيلوغرام من مادة الديناميت و(21) كبسولة تفجير و(09) أمتار من الفتيل الصاعق و(27) مولدا كهربائيا و(16) مطرقة ضغط و(11) جهاز كشف عن المعادن و(20) كيسا من خليط خام الذهب والحجارة و(1600) لتر من الوقود.



وفي نفس السياق، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وحراس الحدود بكل من الوادي وعين أمناس، (03) مهربين وضبطوا (03) مركبات رباعية الدفع و(11376) وحدة من الألعاب النارية و(3080) قرص مهلوس، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان، تاجر مخدرات بحوزته (4.2) كيلوغرام من الكيف المعالج.



من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولتي هجرة غير شرعية لـ (29) شخصا كانوا على متن قاربين تقليديي الصنع بوهران، فيما تم توقيف (17) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وتيارت.