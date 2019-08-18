تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية لحراس السواحل صبيحة اليوم الأحد بوهران من ضبط 26 مرشحا للهجرة غير الشرعية عن طريق الإبحار السري وذلك من خلال عمليتين متفرقتين شمال شاطئ رأس فالكون (عين الترك) حسبما أستفيد من هذه الهيئة الأمنية.

وتتشكل المجموعة الأولى التي تم ضبطها من 12 مرشحا للهجرة السرية من بينهم 3 نساء وطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات حيث كانوا على متن قارب للنزهة مجهز بمحرك. وقد تم ضبطهم بمنطقة بحرية على بعد 7 أميال شمال غرب شاطئ رأس فالكون، وفق ما أوضحه نفس المصدر.

وبالنسبة للمجموعة الثانية، فيتعلق الأمر بإحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر لنحو 14 "حراڤا" كانوا على متن قارب مزود بمحرك حيث تم رصدهم على بعد 16 ميلا بحريا في شمال ذات الشاطئ في الوقت الذي كانت وحدة حراس السواحل تقوم بدورية في المنطقة.

يذكر أن جميع الموقوفين تم تسليمهم إلى مصالح الدرك الوطني بعد استيفاء الإجراءات اللازمة.