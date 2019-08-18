كشف منسق هيئة الحوار والوساطة، كريم يونس، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن الهيئة "ستمنح فرصة الحوار لكافة فئات المجتمع بهدف إيجاد حلول للازمة السياسية التي تعيشها البلاد".

وقال كريم يونس خلال لقاء مع شباب من فواعل الحراك الشعبي - حسب اللجنة - قدموا من ولايات قالمة، سوق أهراس، باتنة، تبسة وخنشلة، أن الهيئة تعمل على "منح فرصة الحوار لكافة فئات وشرائح المجتمع الجزائري، لاسيما الشباب منهم، وذلك على مستوى كل التراب الوطني بهدف إيجاد حلول للأزمة السياسية الحالية".

وحرص يونس على التذكير بأن هيئة الحوار والوساطة "لا تتحدث لا باسم الشعب الجزائري ولا باسم الحراك الشعبي ولا باسم السلطة".

واقترح غالبية المتدخلين "إقالة الحكومة الحالية وتعويضها بأخرى تكنوقراطية تتشكل من ذوي الكفاءات".

كما طالبوا ب"إطلاق سراح الموقوفين خلال مسيرات الحراك الشعبي التي عرفتها ولايات الوطن"، داعين إلى "عدم إشراك أحزاب الموالاة والمتورطين في الفساد في الحوار الوطني".