كشف بيان لمصالح خلية الإعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة، اليوم الأحد، عن حصيلة خسائر، قدرت بـتفحم 150 هكتار فلين بلوط، و62 هكتار بين أحراش وحصيدة ، في حرائق جبل "كاف السرّاق" المهول ببلدية برج صباط أقصى غربي ڨالمة، التي اندلعت مساء أمس السبت واستمرّت إلى غاية ساعات متقدمة من الليل.

وبحسب المصادر نفسها ، فإنّ الحريق، أول الأمر، اندلع بإقليم بلدية بوحمدان ، ثمّ زحف على غابة الأربعاء بني مجالد ومشاتي لمريج من بلدية برج صباط ، محدثا حالة من الطوارئ لدى مصالح الإطفاء ولدى مسئولي البلديات المجاورة.

واضطرّ الحريق الغابي المهول المشرفين على عمليات التدخل وهم قائد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية ومحافظ الغابات ، إلى تسخير 60 فردا من مختلف الرتب للحماية المدنية بعتاد 14 شاحنة إطفاء، 03 أرتال متنقلة لمكافحة حرائق الغابات لولايات كل من قالمة، سكيكدة وعنابة، بالإضافة لـ03 شاحنات خفيفة لمصالح محافظة الغابات، 05 صهاريج مياه للبلديات المجاورة ومساهمة 25 مواطنا من سكان المناطق القريبة من الحريق.

كما اضطرت الوضعية المعقّدة إلى طلب المساعدة بمروحية تابعة للوحدة الجهوية للحماية المدنية، التي شوهدت حسب سكان قريبين من مكان الحرق، وهي تحوم وتلقي بالمياه على ألسنة اللهب وتشارك في إخماد الحريق، الذي تم إخماده نهائيا، في حدود الساعة الـ21 و35 دقيقة من ليلة أمس حسب خلية الإعلام للحماية المدنية بعاصمة الولاية.