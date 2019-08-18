تم تسجيل اليوم الأحد عودة 600 حاج على متن طائرتين تابعة للخطوط الجوية الجزائرية إلى أرض الوطن بعد أدائهم لمناسك الحج بالبقاع المقدسة.

وأوضح مدير الاتصال بالخطوط الجوية الجزائرية امين أندلسي للإذاعية الجزائرية أن كل التدابير اتخذت لضمان تسهيل الإجراءات لعودة حجاجنا الميامين حيث تم وضع لجان مختصة في تحضير الجانب المادي والبشري لإنجاح عملية رجوع الحجاج إلى أرض الوطن.

وأفاد أمين أندلسي بأنه تم تخصيص في هذه المرحلة 66 طائرة لنقل أكثر من 20 ألف حاج وذلك خلال الفترة الممتدة من الـ17 أوت إلى غاية الـ5 سبتمبر.