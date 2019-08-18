أكدت تقارير إخبارية إسبانية اليوم الأحد، أن نادي أسبانيول أصبح قريب جداً من التعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري مهدي زفان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صحيفة (سبورت) الكاتلونية ذكرت أن اللاعب سيصل في الساعات إلى مدينة برشلونة للانضمام بشكل رسمي لنادي أسبانيول في صفقة انتقال حر.

و كان عقد زفان الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن قد انتهى مع ناديه ستاد رين الفرنسي هذا الصيف، الأمر الذي يجعله ينتقل إلى أي فريق يريده بشكل مجاني.

و كان زفان قد غاب عن المنتخب الوطني الجزائري منذ فترة طويلة، قبل ان يعيده جمال بلماضي من جديد للخضر و يجعله البديل الأول ليوسف عطال.

ومع تعرض عطال للإصابة، أصبح زفان البالغ من العمر 27 يشارك كلاعب أساسي في المباريات الأخيرة لمحاربي الصحراء في الكان، ليقدم أداء لافت، ويساهم بتتويح منتخب بلاده باللقب الأفريقي، وهذا جعل نادي اسبانيول مهتم بضمه.