أعرب الدولي الجزائري عدلان قديورة، عن سعادته الغامرة باللعب لنادي الغرافة القطري، مؤكدًا على ثقته الكبيرة في تقديم أفضل أداء له مع الفريق والمساهمة في تحقيق طفرة كروية تعيد أمجاده السابقة.

وأعلن نادي الغرافة، اليوم الأحد، التعاقد رسميا مع قديورة، للانضمام لفريق الكرة لمدة موسمين.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، بمقر الغرافة بحضور اللاعب وسعد سطام الشمري نائب رئيس جهاز الكرة بالغرافة، وعدد من رموز وأعضاء النادي.

وأضاف قديورة "أنا متحمس بصورة كبيرة لمساعدة الغرافة الذي يضم لاعبين على مستوى عالٍ منهم سفيان هني الذي يمثل إضافة كبيرة للفريق .. وأرى أن اللعب بجواره يسهل من مهمتي، وهو ما يجعلني أتحدث عن ثنائية، إضافة إلى اللاعبين الآخرين الموجودين مع الفريق".

وحول جاهزيته للمباريات، أكد قديورة، أنه جاهز تمامًا من الناحية البدنية والفنية ويتدرب مع الفريق بكل قوة، وأمر إشراكه يخص الجهاز الفني فقط.

وأردف الدولي الجزائري "أعرف قطر منذ عام 2010 واعتدت أن أتواجد فيها خلال السنوات الأخيرة، ونحن مطالبون بتحقيق الأفضل مع الفهود".

وختم قديورة "لا نعد الآن بالبطولات، لكن نعد الجماهير أننا سنبذل كل جهدنا من أجل إرضائهم وإحراز النتائج الإيجابية".