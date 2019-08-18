أنھى رئیس الدولة عبد القادر بن صالح بموجب مراسیم رئاسیة مھام عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي في الخارج.



وجاء في العدد الأخیر من الجريدة الرسمیة، ان الرئيس الدولة أنهى مھام سفیر الجزائر في لیبیا عبد الحمید بوزاھر، وسفیر الجزائر في أسترالیا عبد العزيز لحیول لإحالته على التقاعد.

فيما وقع بن صالح على مرسوم رئاسی أخر يقضي بإنهاء مھام كل القنصل العام في مونريال الكندية عبد الغني شرياف، والقنصل العام في إسطنبول التركیة باھیة بولبصیر، وقنصل الجزائر في الكاف التونسیة عبد العزيز أويدر منذ فیفري 2017، وقنصل الجزائر في میتز الفرنسیة رحیمة بوقادوم منذ أكتوبر 2018.