أفادت حصيلة جديدة مؤقتة بإرتفاع عدد الوفيات في صفوف الحجاج الجزائريين اليوم الإثنين إلى 20 شخصا وفقا لما أفاد رئيس البعثة الطبية.

وصرح الدكتور محمود دحمان لوكالة الأنباء الجزائرية أن الحاج المتوفي هو" مدني لخضر يخلف عمره 75 سنة من ولاية ميلة".

وأوضح ذات المتحدث أن المتوفي " لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم بالوحدة الإستشفائية للبعثة الجزائرية حيث كان يعاني من تعفن دموي و داء الباركنسون".

وأردف قائلا أن عملية إجلاء المرضي لا تزال متواصلة حسب الأولوية حيث تم اليوم نقل حاج يعاني من سرطان البنكرياس إلى الجزائر في الرحلة القادمة إلى أرض الوطن عبر مطار جدة".

وأضاف من جهة أخرى أن فرقته الطبية تقوم كل يوم بعملية مسح في المستشفيات السعودية لإحصاء المرضى مشيرا إلى أنه حتي اليوم لايزال 13 حاجا جزائريا يقبعون بمستشفيات المملكة".