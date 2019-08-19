أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس الأحد خلال عمليات قامت بها في أقصى الجنوب منقبين عن الذهب وحجزت تجهيزات مختلفة ومركبات ومخدرات، فيما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية في عدة ولايات.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الإثنين أن مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت، يوم 18 أوت 2019 بكل من برج باجي مختار وعين ڤزام، (24) شخصا وضبطت (04) مركبات رباعية الدفع ودراجتين (02) ناريتين و(2.42) كيلوغرام من الكيف المعالج و(21) مولدا كهربائيا و(09) مطارق ضغط و(06) أجهزة كشف عن المعادن و(11) كيسا من خليط خام الذهب والحجارة.



من جهتهم، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من غليزان وتبسة، ثلاثة (03) أشخاص وضبطوا بندقية صيد و(16250) طلقة نارية من مختلف العيارات، في حين أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (47) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وجيجل، كما تم توقيف (18) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة ببشار.