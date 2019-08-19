تم صباح اليوم الإثنين إنقاذ صيادين اثنين بعد فقدانهما لساعات بعرض البحر بسواحل ولاية مستغانم حسبما علم من المجموعة

الإقليمية لحراس السواحل.

وأوضح المصدر أن الوحدات العائمة التابعة لحراس السواحل بدأت في حدود الساعة الحادية عشر ليلا أمس الأحد في عمليات البحث عن قارب الصيد المفقود قبل أن يتم العثور عليه صباح اليوم الإثنين على بعد 12 ميلا بحريا (22 كلم) شمال ميناء مستغانم.

وقامت وحدات حراس السواحل بمساعدة وإنقاذ الصياد (44 سنة) وابنه (18 سنة) اللذين كانا في صحة جيدة كما قامت بتحويلهما إلى ميناء مستغانم التجاري يضيف نفس المصدر.

وكان الصياد وابنه قد خرجا فجر الأحد (4 صباحا) في رحلة صيد عادية من شاطئ سيدي المجدوب (شرق مدينة مستغانم) قبل أن يتأخرا في العودة بسبب نفاد الوقود وحالة البحر السيئة التي دفعت القارب الذي كانا على متنه بعيدا في عرض.