كشفت شركة تجارة في جنوب رومانيا اليوم الإثنين إن القمح الروماني من حصاد العام الحالي "محظور فعليا" من دخول مناقصات الاستيراد الجزائرية بسبب قيد صارم يفرض سقفا نسبته 0.1 بالمائة على الأضرار الناجمة عن الحشرات.

وقال رئيس شركة تجارية كبيرة لوكالة "رويترز" للأنباء، هذا سقف جنوني حقا لمحتوى الحشرات. ما من قمح روماني يمكنه تلبية هذا الشرط، إذ أن الفترة الأخيرة شهدت جفافا هنا مما ساهم في ارتفاع مستويات الحشرات".

وقال التاجر إن سائر المناشئ الغربية، بما في ذلك فرنسا، تتمتع بميزة "في ظل استفادتها بصفة عامة من مناخ رطب موات". وأضاف أنه يتوقع أن تحصد رومانيا محصولا يصل حجمه إلى عشرة ملايين طن هذا العام.

وكان تجار قالوا إن من المتوقع أن تواجه فرنسا، المورد الرئيسي للجزائر، منافسة لتلبية هذا الطلب من قمح بحر البلطيق والقمح الروماني.