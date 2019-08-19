أصدر الموقع الرسمي لإتحاد العاصمة بيان يؤكد فيه بأنه يُعاني من أزمة إقتصادية خانقة، مُهددا بالانسحاب من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح بأن إشتراكات الأنصار هي التي سمحت للإدارة، بدفع نققات السفر الى قسنطينة لمواجهة السياسي، مساء اليوم الإثنين.

وأشار البيان أيضا بأن إدارة النادي رفقة المحامين يعملون على تجاوز الموقف المأساوي، الذي يتواجد فيه بطل الجزائر هذا الموسم.

ونددت إدارة الإتحاد بناشري الشائعات، والذين لا يُقدمون أي إضافة للفريق لا مادية ولا معنوية ما عدا خلق البلبلة والفتنة.