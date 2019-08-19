أكد المجاهد لخضر بورقعة قائد من قادة الناحية العسكرية الرابعة التاريخية، اليوم، لمحاميه خلال زيارتهما له بسجن الحراش أنه لا يزال متمسك بالمحامين الذين تأسسوا للدفاع عنه عقب إيداعه السجن التي سميت بجماعة المحامين من أجل الدفاع عن المجاهد لخضر بورقعة .

هذا ما كشفه لـ"الخبر" كل من الأستاذة نبيلة سماعيل والأستاذ بدردين بوعلاق في مكالمة هاتفية، عصر اليوم الاثنين، بعد خروجهما من سجن الحراش حيث قابلا موكلهما.

صرحا المحاميين المذكورين المنتميان لجماعية المحامين من أجل الدفاع عن المجاهد المحامين "للخبر" أكد لنا المجاهد لخضر بورقعة أن متمسك بدفاعه و أنه لم يكلف بصفة حصرية أسماء المحامين الخمسة الذين تداولتها وسائل العلام.

وأضاف محدثنا أن المجاهد لخضر بورقعة ينتظر مواصلة إجراءات التحقيق معه رفقة دفاعه.