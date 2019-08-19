طلبت سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية من متعامل الهاتف النقال أوريدو تقديم جميع التفسيرات والعناصر التقنية المرتبطة بالاختلالات التي مست شبكات نظام "جي.آس.آم" والجيل الثالث والجيل الرابع لهذا للمتعامل أمس الأحد، ما ادى إلى انقطاع خدمات الصوت والإنترنت وتسبّب في إزعاج كبير لمستخدمي هذه الخدمات.

وأوضحت سلطة الضبط في بيان لها اليوم الاثنين أنها طلبت من المتعامل أوريدو تقديم "جميع التفسيرات والعناصر التقنية المرتبطة بهذا الحادث", كما ذكّرته

ب"التزاماته المنصوص عليها في دفاتر شروطه, لا سيما فيما يتعلق باستمرارية الخدمة وجودتها وتوفرها".

كما طالبت من هذا المتعامل "اتخاذ جميع التدابير التقنية أو غيرها لضمان الأداء المنتظم والدائم لمنشآت شبكته والحفاظ على حقوق مشتركيه".