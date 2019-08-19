أكد بن صالح رئيس الدولة عبد القادر بن صالح اليوم للوزير الأول تعليمات بوجوب لاستمرار أنشطة الشركات المعنية بالإجراءات التحفظية بناء على قرارات العدالة والمحافظة على وسائل الإنتاج وعلى مناصب العمل، حسب ما أفاد بيان رئاسة الجمهورية.

وحث بن صالح حكومة بدوي، على مواصلة الجهود لتقليص عجز الخزينة والحفاظ على التوازنات المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تراجع احتياطي الصرف.

كما ذكر بن صالح بأن الدولة في إطار سياستها الاجتماعية ستواصل بذل الجهود اللازمة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة أصحاب الدخل الضعيف.