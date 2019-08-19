ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم الإثنين بعد الهجوم الذي شنّه الحوثيون على منشأة نفط سعودية بواسطة طائرة مسيرة مطلع الأسبوع بينما يبحث المتعاملون عن أي مؤشرات على تراجع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

لكن تقريراً متشائماً لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أثار مخاوف بشأن نمو الطلب على النفط.



وبحلول الساعة 02:55 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 64 سنتاً أو نحو 1.1 في المائة إلى 59.28 دولار للبرميل.

وارتفع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55 سنتاً أو واحداً في المائة إلى 55.42 دولار للبرميل.