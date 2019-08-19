أعلن وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، اليوم الإثنين من جانت، أن مصالحه ستوقع قريبا اتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تمكين الأطباء العامين الذين زاولوا خدمة لمدة خمس سنوات بمناطق الجنوب من الالتحاق بالتكوين في الطب المتخصص دون اجراء مسابقة، وذلك بهدف "تحسين التأطير الطبي والتكفل بصحة المواطن".



وأوضح السيد ميراوي في تصريح خص به على هامش الزيارة التي يقوم بها وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، رفقة وفد وزاري هام إلى الولاية المنتدبة جانت، أن وزارة الصحة "ستوقع قريبا اتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تمكين الأطباء العامين الذين زاولوا مهامهم لمدة خمس سنوات بمناطق الجنوب من الالتحاق بالتكوين في الطب المتخصص دون اجراء مسابقة، وذلك بهدف تحسين التأطير الطبي والتكفل بصحة المواطن".



وأضاف الوزير خلال معاينته، رفقة الوفد الوزاري، لمستشفى ايفري بجانت، أن الدولة "منحت عدة تحفيزات للأطباء من أجل الالتحاق بمختلف المناصب في ولايات الجنوب"، مشيرا إلى أنه "تقرر أيضا تعزيز النقل الجوي للمرضى وتوسيع اتفاقية التوأمة الموقعة بين المؤسسات الاستشفائية بالجنوب ونظيراتها في مختلف مناطق الوطن، لاسيما بالشمال".

وفي نفس الإطار، كشف الوزير أنه سيتم فتح مدرسة للشبه الطبي على مستوى جانت.



