تم اليوم الاثنين رفع ما لا يقل عن 460 طن من النفايات المنزلية والصلبة والهامدة خلال حملة تطوعية بادرت إلى تنظيمها محافظة الغابات على مستوى غابة أزمر المتواجدة بمنطقة الزيتون بأعالي مدينة تبسة, حسبما أفاد به رئيس مقاطعة تبسة لمحافظة الغابات الياس الحطابي.



وأوضح ذات المسؤول بأن محافظة الغابات بادرت إلى تنظيم هذه الحملة التطوعية بالتنسيق مع كل من المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية ومركز الردم التقني ومؤسسة (فيرفوص) ومؤسسة خاصة للأشغال الغابية, إضافة إلى الجمعية الولائية للصيادين وذلك قصد إزالة النفايات والحشائش اليابسة والفضلات لحماية هذه الغابة من خطر الاحتراق.



وقد تم برسم هذه الحملة تسخير 12 شاحنة وجرارين و 3 آلات رافعة, حسب ذات المصدر, مشيرا إلى أن هذه الجملة عرفت مشاركة واسعة لأزيد من 50 عونا لتنظيف 30 هكتار من المساحة الإجمالية للغابة, ما مكن من رفع 460 طن من مختلف أنواع النفايات الناجمة عن تردد المواطنين على هذه الغابة المتواجدة داخل النسيج الحضري لعاصمة الولاية.