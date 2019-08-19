وصل نهاية بعد ظهر اليوم الاثنين إلى المطار الدولي محمد بوضياف لقسنطينة أول فوج للحجيج عائدا من العربية السعودية بعد اداء الركن الخامس من الإسلام, وقد تم بالمناسبة تنظيم حفل استقبال على شرف هذا الفوج الأول المتكون من 301 حاج وذلك بحضور السلطات المحلية المدنية منها والعسكرية وسط تدابير اتخذت على مستوى شرطة الحدود والجمارك من أجل تسهيل

استقبال هذا الفوج من الحجاج.



وأوضح مسؤولو الخطوط الجوية الجزائرية بأن ما مجموع 22 رحلة عودة مبرمجة نحو مطار محمد بوضياف انطلاقا من مطارات كل من مكة المكرمة والمدينة وجدة فيما من المتوقع أن تكون الرحلة الأخيرة يوم 4 سبتمبر المقبل.



وتشمل هذه الرحلات التي ستشارك فيها كل من الخطوط الجوية الجزائرية والخطوط الجوية السعودية ما مجموعه 3696 حاج وحاجة تابعين لعدة ولايات بشرق البلاد.