يكابد المسافرون إلى تونس عبر مركز العبور لفيض ببلدية أولاد مومن في ولاية سوق أهراس معاناة شديدة جراء وضعية المركز المحروم من وسائل الراحة والاستقبال بغض النظر عن تدهور المبنى ومحيطه. ولم ينزعج كثيرا مئات المسافرين الذين يتدفقون يوميا على المركز الواقع بمشتة الجامع من الوضعية المزرية لهذا الأخير قدر انزعاجهم من انعدام ماء الشرب وتطهير المراحيض. أمام هذه الظروف، بات على المسافرين التطلع لقدوم صهريج ماء لسكان المشتة الذين يواصلون الاحتجاج وقطع الطريق للمطالبة بتجسيد مشروع تموين المشتة ومعها مركز العبور من بئر عميقة بمشتة خيرون، حيث يباع صهريج الماء بـ1500 دينار.