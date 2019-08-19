توعد والي المدية، عباس بداوي، بملاحقة المتقاعسين في توفير ماء الشرب للسكان بالبلديات وفي مقدمتهم سكان أحياء عاصمة الولاية. وذهب الوالي، في اجتماع عقده بداية هذا الأسبوع، إلى حد أن أمر المعنيين بإيفائه بتقرير يومي عن عمليات توزيع المياه من طرف مسؤولي وحدات الجزائرية للمياه ومسؤولي البلديات. وجاء هذا التهديد بعدما تعددت شكاوى واحتجاجات قاطني عدة أحياء بعاصمة الولاية مؤخرا وقبلها بعدة بلديات، لا تشتكي في الغالب من عدم توفر المياه الموجهة للشرب وإنما من سوء في التسيير والمتابعة وحتى التقاعس في الاستجابة لطلبات السكان لتزويدهم بهذه المادة الحيوية التي دأب المسؤول التنفيذي الأول منذ مجيئه على جعلها على رأس اهتماماته في خرجاته الميدانية ورفع كل العقبات التي تعيق وصول الماء بصفة منتظمة للساكنة، إلا أن خلف سواهي انقطاعات المياه عن الحنفيات تختفي دواه يعجز عن تفسيرها.