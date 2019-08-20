انتهت مسيرة الطلبة في نسختها السادسة والعشرين، والتي شهدت انضمام عدد كبير من المواطنين، ورفعت خلال المسيرة نفس الشعارات المعتادة التي تصب كلها في اتجاه تسليم السلطة للشعب.

*المسيرة تصل ساحة بور سعيد

* انطلاق المسيرة من ساحة الشهداء بمشاركة طلبة ومواطنين.

* نفذ عدد من المواطنين تهديدهم بالالتحاق بمسيرة الطلبة اليوم الثلاثاء، حيث يجتمع حاليا عدد منهم للمشاركة في المسيرة الـ 26 .

وفضلا عن الطلبة انضم اليوم عدد من المواطنين للمشاركة في المسيرة التقليدية ليوم الثلاثاء، منفذين بذلك عهدهم الذي قطعوه على أنفسهم يوم الجمعة الفارطة.