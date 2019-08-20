توفي 37 شخصا وأصيب 1919 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 1476 حادث مرور وقع خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 أوت الجاري على مستوى عدة مناطق من الوطن.

وأوضحت اليوم الثلاثاء حصيلة لمصالح المديرية العامة للحماية المدنية، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية سيدي بلعباس بوفاة 04 أشخاص و جرح 32 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 27 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 4545 تدخل سمح بإخماد 3691 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة. أما فيما يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 4660 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 4098 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.