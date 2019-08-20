أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الإثنين عنصر دعم للإرهاب، بينما أوقفت مفارز أخرى منقبين عن الذهب ومهربين وحجزت معدات التنقيب ومركبات ودرجات نارية خلال عمليات أنجزتها في عدة ولايات، كما ضبطت مفارز للجيش بالتنسيق مع الجمارك الجزائرية ومصالح الأمن والدرك كميات من المخدرات وبندقية صيد واحباط محاولات هجرة غير شرعية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 أوت 2019 بتمنراست، عنصر دعم للجماعات الإرهابية، فيما تمكن عناصر الدرك الوطني من كشف وتدمير قنبلة يدوية واسترجاع مسدس آلي ببلدية هراوة في ولاية الجزائر.



وفي سياق متصل أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من برج باجي مختار وعين ڤزام وتمنراست، (28) شخصا وضبطت مركبة (01) رباعية الدفع و(05) دراجات نارية و(11) مولدا كهربائيا و(08) مطارق ضغط و(03) أجهزة كشف عن المعادن و(11) كيسا من خليط خام الذهب والحجارة بالإضافة إلى (15) كبسولة كهربائية و(10) أمتار من الفتيل الصاعق و(04) أطنان من المواد الغذائية و(30400) لتر من الوقود الموجه للتهريب.



وأضاف ذات المصدر أنه مواصلة للعمليات الهادفة للتصدي لظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بالنعامة، تاجر مخدرات وضبطت (184) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود ببشار، (400) كيلوغرام من نفس المادة.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بغليزان، خمسة (05) أشخاص وضبطوا بندقية (01) صيد و(03) مناظير و(1084) خرطوشة و(34) كيلوغرام من مادة الرصاص بالإضافة إلى طائرة بدون طيار مزودة بكاميرا، في حين أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ(16) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بعين تيموشنت.