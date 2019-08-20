طالبت المنظمة الوطنية للمجاهدين من وزارة الداخلية سحب اعتماد حزب جبهة التحرير الوطني.

وفي شريط فيديو نشر على اليوتوب بمناسبة ذكرى يوم المجاهد دعا الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين محند واعمر بن الحاج وزارة الداخلية، داعيا إياها للتدخل وتطبيق قانون 2012 المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور.

وأكد المتحدث أن حزب جبهة التحرير الوطني يتواجد في وضعية غير قانونية ولا يملك سببا للوجود، مضيفا أن المنظمة لطالما طالبت بحل هذا الحزب باعتبار أن القانون يمنع استغلال الرموز الوطنية ورموز الدولة ومقومات الأمة في العمل السياسي الحزبي.