يخضع المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني حاليا لفحوص طبية تمهيدا لانتقاله على سبيل الإعارة إلى نادي موناكو حسب ما أوردته اليوم الثلاثاء صحيفة نيس ماتان".

وحسب نفس المصدر، فإن مهاجم نادي ليستر سيتي الانجليزي لم يعد ضمن مخططات نادي "الثعالب" مما يتوجب عليه إعارته إلى موناكو.

واحتمال قدوم اللاعب السابق لنادي سبورتنغ البرتغال أين لعب تحت إشراف ليوناردو جارديم، قد يتم ترسميه خلال سهرة اليوم الثلاثاء، حسب نفس الصحيفة.

سليماني (31 سنة) الذي قضى موسما كارثيا مع نادي فينرباشي التركي، أنقد موسمه بلقب بطل إفريقيا للأمم مع الخضر في دورة مصر.

وفشلت عملية انتقال سليماني إلى موناكو في شهر يناير 2018، بسبب رغبة ليستر في تفعيل عملية انتقال بدلا من إعارته.