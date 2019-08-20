ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادي موناكو الفرنسي يفكر في التعاقد مع الدولي الجزائري إسلام سليماني.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن اهتمام موناكو في استقدام سليماني، جاء بعد الفشل في ضم ماورو إيكاردي وأندري سيلفا.

سليماني انضم لليستر في 2016 قادماً من سبورتنج لشبونة البرتغالي، لكنه لم يثبت قدراته مع النادي الإنجليزي.

الدولي الجزائري الحاصل مؤخراً على كأس الأمم الإفريقية مع "الخضر"، ذهب للإعارة مع نيوكاسل يونايتد وفنربخشة، قبل العودة للثعالب مرة أخرى.