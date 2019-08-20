لقي عامل صيني مصرعه وأصيب ثان، صباح اليوم الثلاثاء ، في حادث سقوط من الطابق الرابع لعمارة قيد الإنجاز بالمدينة الجديدة عبد الحميد مهري بمنطقة جبل العنصل ببلدية وادي الزناتي غربي ڨالمة.

وأوضحت خلية الإعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة ، بأنّ الرّعيتين، وهما كهلان ، من جنسية صينية ، سقطا من سقالة مربوطة بالحبال بالطابق الرابع لعمارة في طور الإنجاز، ما أدّى إلى وفاة أحدهما بعين المكان ، وإصابة الثاني بصدمة .

وقد نُقل المصاب إلى على متن سيارة الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة وادي الزناتي، إلى مستشفى الأمير عبد القادر،فيما حُولت جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث للمؤسسة العمومية الاستشفائية نفسها.