أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، أمام مجلس الشيوخ الإيطالي على خليفة جلسة للتصويت على سحب الثقة من الحكومة.

وعزا كونتي تقديمه استقالته إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وقال رئيس الوزراء الايطالي سأستمع اليوم بعناية إلى جميع الخطب التي ستلقى في مجلس الشيوخ لكنني أعتزم إكمال هذا الانتقال السياسي بالقول أنني بعد الاجتماع سوف أذهب إلى رئيس الجمهورية وأسلمه خطاب الاستقالة.

يأتي هذا في ظل أزمة سياسية تعيشها ايطاليا، حيث كان مجلس الشيوخ الإيطالي قد استدعى أعضائه في ذروة فصل العطل، لبحث فشل زعماء التجمعات السياسية في المجلس للتوصل إلى اتفاق على جدول زمني للتصويت على حجب الثقة عن الحكومة الحالية برئاسية جوسيبي كونتي بطلب من وزير داخليته ماتيو سالفيني.

وسعا أعضاء المجلس للتوصل إلى اتفاق حول احتمال التصويت بحجب الثقة عن حكومة كونتي بعد انسحاب وزير الداخلية زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف سالفيني من التحالف الحاكم قبل أيام، دون أن يفضح عن عدد الأعضاء الذين سيعودون إلى روما للتصويت.

وكان سالفيني قد دعا من جانبه إلى إجراء انتخابات عاجلة بعد أن سحب حزبه من التحالف الذي يضم حركة "الخمس نجوم" المعادية للمؤسسات، ما أدخل البلاد في أزمة.