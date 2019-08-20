قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، إن الجزائر رحلت المغربي أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، إلى بلاده، بعد احتجازه ودون أي اتهامات موجهة إليه.

وأوضحت كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية في بيان نشر على موقعها الرسمي: "كان أحمد بن شمسي (يحمل أيضا الجنسية الأمريكية) في الجزائر فقط لأداء عمله، ورصد أحوال حقوق الإنسان".

وأوضح البيان أن "بن شمسي دخل الجزائر بصورة قانونية، وكشف عن انتمائه الوظيفي عندما سُئل، كما أنه سبق أن زار الجزائر 3 مرات من قبل، منذ 2017، نيابة عن هيومن رايتس ووتش، وفي كل مرة كان يدخل الجزائر بصورة قانونية".