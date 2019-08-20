وافق اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري على الانضمام إلى نادي فيورنتينا الإيطالي بعقد يمتد لمدة عامين، حسبما أفادت شبكة "سكاي إيطاليا" اليوم الثلاثاء.

ووفقا للشبكة الإيطالية فإن ريبيري سيجري الكشف الطبي غدا الأربعاء تمهيدا لإتمام انتقاله " للفيولا" حيث سيحصل على 4 ملايين يورو إضافة لمكافآت بقيمة 500 ألف يورو في الموسمين.

وأشارت "سكاي" إلى أن ريبيري (36 عاما) سينتقل إلى "أرتيميو فرانكي" بصفقة انتقال حر عقب مغادرته بايرن ميونيخ الألماني في وقت سابق من هذا الصيف.