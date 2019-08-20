خرج عشرات المواطنين اليوم الثلاثاء في مسيرة سلمية بالأربعاء ناث إيراثن (27 كلم شرق تيزي وزو) لإحياء اليوم الوطني للمجاهد والمطالبة برحيل رموز النظام السابق.

وتجمع المواطنون بالمكان المسمى تيزي نسملال أين بدأت المسيرة على حوالي الساعة الحادية عشر, حيث جاب المواطنون الشوارع الرئيسية للمدينة مرددين شعارات "الحراك" المطالبة برحيل النظام السابق وجميع رموزه.

وخلال هذه المظاهرات التي نظمها مواطنو الأربعاء ناث ايراثن, رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الذين تسببوا في الأزمة ليس بإمكانهم حلها", "مادام هناك رجال شرفاء لن نستسلم" و"تحيا الجزائر".

كما أكد المتظاهرون من خلال الشعارات التي رددوها تمسكهم بالأمازيغية "الهوية الألفية للشعب الجزائري"، مطالبين باحترام السيادة الشعبية, ممجدين المجاهدين والشهداء الذين سقطوا في ميدان الشرف من أجل تحرير الجزائر من ويلات الاستعمار "الجزائر في دمنا و يجب ان نحافظ عليها"، كما قالوا.

وانتهت المسيرة أمام النصب التذكاري المخلد لعبان رمضان الذي يعد أحد أهم رموز الثورة التحريرية المجيدة. وتم وضع باقة من الورود و الوقوف دقيقة صمت ترحما على روحه. كما تم رفع لافتة كتب عليها "20 أغسطس 1956, 20 أغسطس 2019 : استمرارية الثورة".

وإلى جانب هذه المسيرة الشعبية، تم تنظيم نشاطات أخرى على مستوى المكتبة من بينها معرض للصور وبيع بالإهداء لكتاب "جزائر آخر الزمان" لتوات موسى ومحاضرات سينشطها في نهاية اليوم سعيد خليل حول "20 أغسطس 1956- 20 أغسطس 2019 استمرارية الثورة" ومحمد أمزيان بوليفة تحت عنوان"مشروع هيكلة الثورة الشعبية لعام 2019".