صرح وزير التكوين والتعليم المهنيين، بلخير دادة موسى، اليوم الثلاثاء بقسنطينة، أن دائرته الوزارية تعمل على "دمج اللغات الأجنبية وبخاصة الانجليزية في التكوين في التعليم والتكوين المهني".

وأوضح الوزير خلال تدشينه لمركز للتكوين المهني بالمدينة الجديدة علي منجلي ضمن زيارته العملية لهذه الولاية، أن "إدماج اللغات الأجنبية وبخاصة الإنجليزية في برامج التكوين يسمح بمواكبة التطورات التكنولوجية التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية".

وبعدما أكد على أهمية رقمنة قطاع التكوين والتعليم المهنيين من خلال إنشاء مختبرات محاكاة، دعا دادة موسى إلى ضرورة إيلاء اهتمام للتكوين في مجال تقنيات الصيانة لا سيما -كما أضاف- وأن الجزائر تدمج بالكامل ضمن مجال الصناعات الثقيلة" .