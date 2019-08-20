توفي اليوم الثلاثاء الشاعر والكاتب الصحفي الإماراتي حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب عن عمر يناهز 64 عاما وفقا للصحافة الإماراتية.

ويعتبر الصايغ -وهو أيضا رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات- من رموز الصحافة والثقافة في بلاده حيث عمل في المجال الصحفي منذ الثمانينيات من القرن الماضي كما أصدر العديد من الدواوين الشعرية التي ترجمت لعدة لغات.



وولد الراحل في 1955 بأبوظبي وهو حاصل على إجازة في الفلسفة عام 1977 وماجستير في اللغويات والترجمة عام 1998 من جامعة لندن (بريطانيا).

ومن مجموعاته الشعرية "قصائد إلى بيروت" و"قصائد على بحر البحر" و"رسم بياني لأسراب الزرافات".



وكانت الجمعية العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب قد انتخبت الصايغ أمينا عاما للاتحاد في 2015 قبل أن تعيد انتخابه لولاية ثانية في يناير من العام الجاري.