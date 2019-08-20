تناقلت مواقع إلكترونية خبر مقتل شاب في الثلاثينيات ببلدية المطمر في غليزان،وعليه قد أصدرت مديرية الأمن بغليزان بيانا توضح فيه بأن دورية للشرطة بأمن دائرة المطمر أبصرت في الصباح الباكر شخصين في حالة شجار وسط المدينة مع صاحب محل تجاري،وعليه فقد تدخلت واقتادت أربعة أشخاص إلى مقر الأمن قصد التحقيق معهم،حينها أحس أحدهم بإغماء وضيق في التنفس فأُسرع به إلى العيادة أين لفظ آخر أنفاسه،ولم يتمكن حينها الطبيب من تحديد أسباب الوفاة التي بقيت مجهولة،وإزاء هذا فقد فتح تحقيق لتشخيص حالة الوفاة.