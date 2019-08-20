في ”مشاكسة” موجهة للأمين العام لحزب الأفالان ومحاولة ”دغدغة” للحراك الشعبي، راح السيناتور وعضو المكتب السياسي سابقا، رشيد عساس، يقول (على جداره في فيسبوك) بأن إقصاء حزبه من الحوار الذي تشرف عليه لجنة كريم يونس، ممكن ومقبول إذا كان يخدم الوطن. على صعيد آخر، يعيش قياديون في الحزب بأم البواقي، وضعا حرجا جدا بعدما انتهت التحقيقات القضائية ضد صاحب صفحة فيسبوكية كانت قد روجت لمساندة رشيد عساس للمترشح علي غديري، وكذا نشر مغالطات حول تلقي المنسق العام للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، نوفل شكاوي، عمولات من قبل غديري أيضا، لبعث الفوضى في الساحة يومها. وقد انتهت التحقيقات إلى إيداع صاحب الصفحة الفيسبوكية الحبس، كما أنه اعترف بتلقيه أموالا من قبل قياديين محليين جد بارزين خدموا نظام بوتفليقة مقابل شن حرب إلكترونية على خصومهم.