خلافا لموقف القيادة الحالية لحزب جبهة التحرير الوطني من الحراك الشعبي، يرى رأس الحركة التقويمية عبد الكريم عبادة، أن الشارع قد أثبت قدرة فائقة على إعطاء الحلول والتحرر من مختلف العقد التي حُكم بها الشعب. وخلافا لما يسوّقُ بأن جميعي مسنود من قبل قيادة الجيش، قال عبادة، على هامش مأدبة عشاء بأم البواقي مؤخرا، بأن سعداني هو من نصّبه مباشرة من باريس. أما عن سؤال حول إمكانية إحالة الحزب على المتحف بحكم شبه الإجماع الحاصل على أنه ”استنفذ” رصيده من الرمزية الثورية والأيادي النظيفة، فرفض سي عبد الكريم ذلك وشدد على ضرورة استعادة الحزب وبعثه مجددا.