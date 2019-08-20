استحال على المتقدمين لاستخراج وثيقة الرقابة التقنية الأصلية من مصلحة البطاقة الرمادية ببلدية قصر البخاري، جنوبي ولاية المدية، الحصول على هذه الوثيقة منذ يوم الأحد الماضي بسبب ذهاب رئيس المصلحة في عطلة سنوية دون أن يترك لخليفته كلمة السر الخاصة للدخول إلى الملف الخاص بذلك في حاسوب المصلحة. الشيء الذي أدخل العديد من طالبي تلك الوثيقة في حيرة من أمرهم، خاصة الآتين من ولايات بعيدة، على غرار تبسة وتلمسان وأجبرهم على الانتظار والمبيت يومين متتاليين وأكثر بعد أن فشلت الاتصالات بالموظف المغادر ومحاولات الحصول على كلمة السر من جهات أخرى ذات العلاقة.. بعض المتضررين لم يجدوا أمامهم من حل سوى ضرب أخماس بأسداس.